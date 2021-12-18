محرز يوجه رسالة للجزائر قبل مواجهة تونس بنهائي كأس العرب

قرر النجم الجزائري رياض محرز، دعم منتخب بلاده، قبل مواجهة تونس المرتقبة، اليوم السبت، في نهائي كأس العرب.

محرز لا يشارك في البطولة، بسبب خوض الجزائر المسابقة باللاعبين المحليين، بعدم ظهور أي محترف في أوروبا.

وقرر نجم مانشستر سيتي، أن يساند فريقه قبل المباراة الصعبة في نهائي البطولة المقامة بقطر.

وقال محرز:"أتمنى القوة الكبيرة لإخواني اللاعبين".

ومن جانبه قال رامي بنسبعيني ظهير بوروسيا مونشنجلادباخ:"بالتوفيق لكم أمام المنتخب التونسي، نحن جميعًا في انتظار هذه المواجهة".

وأضاف:"أتمنى أن تنجحوا في جلب اللقب للجزائر وتذكرونا دائما نقف خلفكم".

وكانت الجزائر قد وصلت إلى هذه المرحلة بعدما عبرت منتخب قطر الذي يلعب ضد مصر على المركزين الثالث والرابع.