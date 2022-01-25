محرز يعتذر لجمهور الجزائر: لم نكن في المستوى، وسنجعلكم فخورين بنا مجددًا

خرج رياض محرز نجم منتخب الجزائر عن صمته وتقدم باعتذاره للشعب الجزائري بعد الخروج الصادم والمفاجئ من كأس أمم إفريقيا عقب الفشل في جمع أكثر من نقطة واحدة في دور المجموعات.

حامل اللقب خيب آمال عشاقه بالخسارة أمام غينيا الاستوائية وساحل العاج بعدما كان قد افتتح مشواره بالتعادل مع سيراليون، ليُغادر الكاميرون مبكرًا للغاية.

ماذا قال رياض محرز عن خروج الجزائر من كأس أمم إفريقيا؟

نجم مانشستر سيتي نشر 4 تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر أكد خلالها أنه واللاعبين يشعرون بخيبة أمل كبيرة بعد خروجهم المخيب من كأس أمم إفريقيا.

وأضاف "انتظرت عدة أيام قبل الحديث عبر السوشيال ميديا، لكن أعتقد أنه من المهم أن تدركون حجم ما نشعر به من إحباط وخيبة أمل بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا، لن نبحث عن أعذار رغم الظروف التي أحاطت بنا، نحن لم نكن بالمستوى، وأنا أول اللاعبين".

تابع "حين كان كل شيء يسير جيدًا، كنا نفوز وعلى القمة، الجميع كان خلفنا، وحتى الآن مازال هناك الكثير من الإخوة والجماهير والمواطنين خلفنا، لكني أقرأ الكثير من الأشياء السلبية، وهو ما يؤكد مجددًا أن كرة القدم تتحرك سريعًا في كلا الاتجاهين. تلك البطولة ستكون عبرة لنا، سنعود أقوى مما كنا، كونوا على ثقة من ذلك".

On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la coupe du monde in sha Allah. Merci à tout ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tahia Djazair’forever 🇩🇿💚 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 25, 2022

وأتم "سنجعل الناس فخورين بنا مجددًا في المباريات المهمة القادمة وسنعمل على التأهل لكأس العالم إن شاء الله. شكرًا لكم جميعًا في الأوقات الجيدة وكذلك الصعبة، وتحيا الجزائر دومًا".

ما هو مشوار الجزائر نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022؟

المنتخب الجزائري تأهل للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ومن المقرر أن يلعب ضد الكاميرون لحسم هوية المتأهل بينهما للنهائيات.

المواجهة الصعبة للخُضر أمام الأسود ستُقام في مارس القادم، علمًا أن الكاميرون نجحت في التأهل إلى دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضها بعد انتصارها على جزر القمر يوم أمس.

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