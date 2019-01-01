محرز يتحدث عن إمكانية رحيل بلماضي ودوره في تتويج الجزائر الإفريقي

محرز حمل شارة القيادة للجزائر في البطولة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الجزائري رياض محرز، عن مستقبل مواطنه جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وكان بلماضي قد قاد المنتخب الجزائري للتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء، في البطولة التي أقيمت في مصر.

وقال محرز في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن جمال بلماضي صنع فريقًا قويًا للجزائر، وله نسبة كبيرة في نجاح المنتخب في التتويج بالبطولة الإفريقية، حيث وصفه لاعب مانشستر سيتي إنه "اللاعب الثاني عشر".

وأضاف جناح منتخب الجزائر: "بلماضي منحنا الكثير من الأشياء التي نحتاجها في البطولة، مدربًا موهوبًا، وكل الفضل في التتويج يعود إليه".

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وتابع محرز تصريحاته: "نحترم قرار المدرب أي كان في الفترة المقبلة، بالرحيل أو الاستمرار مع المنتخب الجزائري، جميع اللاعبين سيتقبلون ويحترمون قرار بلماضي".

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول أكثر من عرض تدريب لجمال بلماضي، عقب التتويج الإفريقي، على الرغم من استمرار تعاقده مع المنتخب الجزائري حتى 2022.