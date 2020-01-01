محرز وأجويرو: سنواصل الانتصارات وجوارديولا مجنون

محرز يبعث رسائل حماسية لمشجعي مانشستر سيتي

تعهد نجم مانشستر سيتي رياض محرز، بمواصلة الانتصارات في كل البطولات، وذلك بعد تجاوز شيفيلد وينسداي بهدف نظيف في مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال قائد المنتخب الجزائري لشبكة "بي بي سي": "كانت مباراة صعبة وكنا نعرف ذلك، لكننا حققنا المطلوب، وأحيانًا نكون مطالبين بتحقيق الفوز بهذه الطريقة، ونحن سعداء بالمضي قدمًا".

وأضاف "كنا نعرف أنهم سيدافعون، ولهذا اضطررنا لتمرير الكرة بين الخطوط والتحرك كثيرًا، إذ أننا لدينا العديد من اللاعبين القادرين على الاحتفاظ بالكرة وخلف الكثير من الفرص".

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وعن الصحوة التي بدأت بالفوز على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال ثم بالفوز على أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو وانتصار الأربعاء، قال "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا نحاول الفوز في كل مباراة".

وتابع "هكذا نحن كفريق واحد سنحول الفوز طوال الوقت واللعب بشكل جيد دون التوقف عن تحقيق الانتصارات، الجميع في قمة تركيزه والمدرب يتأكد من ذلك، نحن أقوياء من الناحية الذهنية، ونثق في قدرتنا على تحقيق الفوز في كل مباراة".

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وختم بالحديث عن سوء طالعه أمام المرمى "في بعض الأحيان تتمنع علي الكرة، لكني لن أتوقف عن المحاولة إلى أن تدخل المرمى".

بينما قال صاحب هدف المباراة الوحيد سيرجيو أجويرو عن مدربه بيب جوارديولا "إنه مدرب جيد ومجنون"، وذلك بعد تعنيفه من قبل بيب مع بداية الشوط الثاني.