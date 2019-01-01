محرز مهدد بالغياب عن مباراة وست هام خوفًا من اختبار المنشطات

أزمة المنشطات في قضية محرز تتصاعد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يُهدد رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، بالغياب عن مباراة وست هام يونايتد مع انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي خوفًا من السقوط في اختبار المنشطات.

محرز غاب عن لقاء الدرع الخيرية ضد ليفربول بعدما وجد طبيب مانشستر سيتي جرعة من دواء غير معروف في جسده حصل عليه أثناء المشاركة في أمم أفريقيا.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفيننج" إنّ محرز تلقى علاجًا بعد شعوره بالآلام في العين إلا أنّ هذا الدواء يظهر في اختبار المنشطات مما دفع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستبعاده.

واتهم بطل الدوري الإنجليزي منتخب الجزائر بمنح اللاعب علاجًا غير معروف أثناء التواجد في أمم أفريقيا وهو ما نفاه اتحاد الخضر.

وقال مصدر داخل الاتحاد الجزائري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "محرز لم يحصل على أي علاج أثناء أمم أفريقيا لكن ربما تلقاه بعد الفوز بالبطولة ورحيله عن معسكر المنتخب مما يعني أنّ هذه أزمة تخص مانشستر سيتي".

وبحسب الأطباء في السيتزنز، فإن أثر الدواء سوف يستمر في جسده لنحو أسبوع مما يجعل استبعاده أمام وست هام إجراءً احترازيًا.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بضربات الجزاء.