محرز: أثق جدًا في قدراتي، ولن أرحل عن مانشستر سيتي

اللاعب الجزائري ساهم في تتويج السيتي باللقب الثمين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رياض محرز نجم مانشستر سيتي أنه يثق جدًا بقدراته ولم يُشكك بها أبدًا، مؤكدًا رغبته البقاء مع بطل إنجلترا رغم أنه لا يلعب بانتظام.

وانضم محرز للسيتي في صفقة كبيرة الصيف الماضي، لكنه لا يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب بيب جوارديولا، وإن كان هذا لا يمنع حقيقة أنه ساهم جيدًا في تتويج الفريق بلقب البريميرليج بعد منافسة شرسة مع ليفربول.

لاعب منتخب الجزائر قال لصحيفة يو كي عن موسمه "ليس من السهل أن تنضم لفريق مستقر ولديه لاعبين يلعبون بالفعل، الفريق فعل كل شيء ممكن الموسم الماضي، وأنا كنت أدرك جيدًا أن موسمي الأول سيكون صعبًا، لكني واثق جدًا بنفسي وليس لدي أي شكوك بقدراتي".

مانشستر سيتي يُجهز عرضًا "مربحًا" لجواو كانسيلو

"وقد أيقنت أنني قادر على استغلال الفرصة حين تُتاح لي. لقد سجلت ضد برايتون وساعدت الفريق على الفوز".

وعن إشاعات رحيله، قال لاعب ليستر سيتي السابق "أنا سعيد جدًا هنا، لن أرحل لأي مكان آخر لأنني لا ألعب، فهذا جزء من اللعبة. علي أن أكون قويًا، قويًا جدًا، ذلك جزء من شخصيتي، فأنا لا أختبئ أبدًا".

يُذكر أن محرز لعب دورًا محوريًا وبارزًا في معجزة موسم 2015-2016، حين قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.