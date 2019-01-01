جمال بلماضي: اليوم يجب شكر اللاعبين فقط

الجزائر صعدت لنهائي كأس أمم أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا جمال بلماضي المدير الفني للجزائر سعيدًا للغاية بتأهل فريقه لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بعد انتصاره على نيجيريا في نصف النهائي.

وسجل رياض محرز هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة من المباراة ليُهدي الخُضر انتصارًا ثمينًا ودراميًا بهدفين مقابل هدف أمام منتخب نيجيريا القوي والعنيد.

رجل رائع - رجل مخيب | الجزائر × نيجيريا

وقد بدأ المدرب الجزائري حديثه مع قناة بي إن سبوتس متوجهًا بالشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم يستحقون كل الشكر لأدائهم القوي وجهدهم الكبير خلال البطولة خاصة المباراتين الأخيرتين.

مضيفًا "من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة بعد مباراة مثل تلك، لكن علي أولًا شكر اللاعبين، أحيانًا قد نُخطئ وننسى شكر من يستحقون الشكر".

"اليوم يجب شكر اللاعبين فقط، خرجنا من مباراة صعبة أمام كوت ديفوار ولعبنا 120 دقيقة معقدة وقوية، واليوم واجهنا منتخب نيجيريا القوي صاحب كرة القدم الجميلة والعصرية، ومع هذا قدمنا مباراة قوية ونجحنا في حسم التأهل لصالحنا".

أضاف حول المباراة النهائية ضد السنغال "هذا نهائي، والنهائي تفوز به ولا تلعبه. لدينا خصم يُريد الفوز كذلك، لديه نفس الرغبة التي لدينا وسيُحاول الفوز والتتويج باللقب".

أتم مؤكدًا لشبكة القنوات القطرية أنه لا يستطيع التفكير في أي شيء خاص بالمباراة النهائية حاليًا لأن فكره مشوش تمامًا، مشددًا أنه بحاجة ليوم من الراحة ومن ثم سيبدأ العمل على المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة القادم.

ولم تختلف تصريحات بلماضي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إذ جدد شكره وإشادته الهائلة باللاعبين على جهدهم الكبير خلال مواجهتي كوت ديفوار ونيجيريا، وقائلًا عن تراجع الأداء في الشوط الثاني "هبط الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني وهو أمر متوقع نظرًا لضغط المباريات، وقد نجحت نيجيريا في إحراز التعادل وجعلت مهمتنا أصعب لكن محرز أحرز هدف الفوز في النهاية وهو أمر خيالي".