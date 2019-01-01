محرز: علينا الفوز بجميع المباريات المتبقية في الموسم

نجم مانشستر سيتي يتحدث عن أمل الفوز بالبريميرليج والصراع مع ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي أن عليهم الفوز بباقي مباريات الدوري في حال أرادوا التتويج بالبريميرليج.

وقاد اللاعب الجزائري فريقه للفوز على بورنموث بهدف مقابل لا شيء، لينتزع السيتزن صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بعد تعثر ليفربول بالتعادل أمام جاره اللدود إيفرتون.

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وقال لاعب ليستر سيتي السابق: "أسعد بإحراز الأهداف ومساعدة فريقي للفوز، واجهنا صعوبة في اختراق دفاع بورنموث ولكننا سعداء بالفوز في النهاية".

وتابع محرز حديثه وقال: "علينا اللعب من أجل الفوز في المباريات المقبلة، كل مباراة مقبلة سنخوضها وكأنها مباراة نهائية".

وأصبح الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول أقرب مطارديه نقطة وحيدة، بعد أن كان الريدز متصدرًا للجدول بفارق عشر نقاط في أحد الأسابيع.

يشار إلى أن مانشستر سيتي هو من توج بلقب البريميرليج الموسم الماضي.