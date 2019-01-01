محرز على رأسها.. بلماضي يعلن قائمة الجزائر لمعسكر مارس

الجزائر تستعد لمواجهة جامبيا وتونس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض مباراتي جامبيا وتونس خلال الشهر الجاري.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره جامبيا، ضمن الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب الجزائر أمام تونس، في لقاء ودي أثناء معكسر مارس، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، من المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.

وتواجد رياض محرز جناح مانشستر سيتي، على رأس قائمة الجزائر، التي ستتواجد في المعسكر بالشهر الجاري لمواجهتي جامبيا وتونس.

وضمت قائمة الجزائر اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: أليكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة، عز الدين دوخة.

الدفاع: يوسف عطّال، هيثم لوصيف، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال بن العمري، رفيق حليش، محمد سليم فارس، أيوب عبد اللاوي، إلياس حساني.

وسط الملعب: إسماعيل بن ناصر، محمد بن خماسة، سفيان فيجولي، فيكتور لكحل، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفير تايدر، مهدي عبيد، هشام بوداوي.

الهجوم: بغداد بونجاح، زكرياء نعيجي، آدم أوناس، أسامة درفلو، سعيد بن رحمة.

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ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نقاط حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة.