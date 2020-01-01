محرز: شجعت مارسيليا لكنني سأقوم بكل شيء ليفوز مانشستر سيتي

رياض محرز يتحدث عن تشجيعه لمارسيليا ويؤكد أنه سيحاول القيام بكل شيء ليفوز مانشستر سيتي باللقاء.

أكد رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي أنه كان يشجع فريق مارسيليا الذي سيواجه في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي للقاء، وأكد خلالها أن سبب تشجيعه للفريق كان والده.

وقال محرز: "المباراة ستكون صعبة للغاية مثل بقية لقاءات دوري أبطال أوروبا، وأنا أتابع الدوري الفرنسي ومارسيليا، وهم لديهم الكثير من الإمكانيات وأحد الفرق الصعبة".

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وأضاف: "نحن نعلم أن خط هجومهم جيد للغاية، وسنحاول الدفاع أمامهم بأفضل ما لدينا، وأن نسجل الأهداف وألا نتلقاها، هذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وأردف: "دائمًا ما قلت أنني كنت أتابع مارسيليا وأشجعهم منذ أن كنت صغيرًا بسبب والدي، لكن في لقاء الغد لن أفكر ألا في المباراة، أنا ألعب لمانشستر سيتي وسأقوم بكل شيء لنحقق الفوز".

وكان محرز قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لا يستبعد اللعب لصالح مارسيليا أو باريس سان جيرمان في المستقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على بورتو في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف لهدف وحيد.