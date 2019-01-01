محرز: سنلعب على الفوز في الإياب حتى ولو تعادلنا اليوم

محرز لديه الثقة في لقاء الإياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث الجناح الجزائري رياض محرز عن خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف نظيف أمام توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك الجزائري في 88 دقيقة، قبل أن يخرج كبديل للألماني ليروا سانيه.

وقال محرز لبي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد وكانت لدينا بعض الفرص في الشوط الأول، وفي الثاني حاولنا اللعب على المرتدات لكن النتيجة 1-0".

وواصل لاعب ليستر سيتي السابق: "يجب علينا أن نفوز حتى ولو تعادلنا كان يجب الفوز وسنستعد للإياب، وعلينا أن نُعطي كل شيء".

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مباراتان = ⚽️⚽️ pic.twitter.com/oqgkYMBX6w — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وعن إهدار الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لركلة جزاء في الدقيقة 13: "هي جزء من اللعبةولقد سجل ضربات كثيرة، أحيانًا تسجل وأحيانًا تهدر، وكان لدينا 80 دقيقة لتسجيل الأهداف".

وعن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب: "لا أعلم، لدينا مجموعة من 20 لاعبًا وهم على أتم الاستعداد".

وسيلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام مرتين في أقل من 4 أيام بدوري الأبطال ثم الدوري الإنجليزي الممتاز.