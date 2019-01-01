محرز: سعداء لأرتيتا.. ودي بروينه يوضح إصابته

رياض محرز نجم مانشستر سيتي يؤكد على سعادته بالفوز على فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي مساء اليوم.

أعرب النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره ليستر ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز وأكد خلالها أنه شعر ببعض الغرابة لمواجهة فريقه السابق الذي حقق معه لقب دوري ٢٠١٦.

وقال محرز: "الأمر كان غريبًا بعض الشيء أن ألعب ضد ليستر سيتي، لكننا قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في العودة بالنتيجة والشوط الأول كان جيدًا للغاية كما سيطرنا على الثاني".

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وأضاف: "لا أعرف إذا كانت تلك واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها لكن عندما يضعني المدير الفني في الملعب أحاول بكل ما لدي من قوة أن أساعد الفريق".

وأنهى تصريحاته عن أرتيتا: "لقد كان عضوًا هامًا في الفريق ورحيله كان محملًا بالمشاعر لكن كان عليه أن يقتنص فرصته ونحن سعداء من أجله".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق قدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي لقد كان هناك الكثير من الضغط ولم نتركهم يلعبون بالطريقة التي تريحهم".

جدير بالذكر أن محرز كان قد افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في لقاء اليوم أمام ليستر سيتي عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الثعالب بهدف نظيف.