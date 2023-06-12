محرز بين البطولات المجانية والبحث عن الذات .. هل حان وقت الرحيل عن مانشستر سيتي؟

رياض محرز في معضلة حقيقية!

اختتم النجم الجزائري رياض محرز موسمًا جديدًا في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية تاريخية لم يكن يحلم حتى بالحصول عليها قبل سنوات قليلة عندما كان يلعب في فرنسا.

لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فدور محرز في تلك الثلاثية لم يكن مثلًا كدوره في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي قبل سنوات.

النجم الجزائري كان ولا يزال بحاجة للحصول على المزيد من الدقائق رفقة فريقه الحالي، فهو بكل تأكيد يستحق ذلك ويثبت هذا في كل مرة يشارك فيها.

توابع صفقة هالاند

كان من ضمن توابع صفقة هالاند هو عدم الاعتماد على محرز بنفس الشكل الذي كان يتم فيه الاعتماد عليه سابقًا.

قبل هالاند كان محرز يعاني في الأساس من قلة دوره مع مانشستر سيتي وجلوسه لمباريات عديدة على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

والآن أصبح الوضع أصعب، ولن يكون أسهل في الفترة المقبلة، في ظل تألق النرويجي ووجود أفكار عديدة لدى بيب جوارديولا تبعد الجزائري عن التشكيل، سواء بوجود برناردو سيلفا على الجناح أو غيرها من الأفكار التي يخرج بها كل فترة.

دور غير مفهوم!

محرز خاض حوالي ألفي دقيقة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وهو أكثر من الموسم الماضي لكن بالنظر إلى أهمية تلك المباريات وقوتها، سنجد أن جوارديولا كان يفضل وضعه على مقاعد البدلاء أمام الكبار.

دور محرز بشكل واضح هو دور ثانوي في مانشستر سيتي، ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك في ظل الجودة الكبيرة التي يمتلكها بيب جوارديولا في فريقه.

ولا تقليل من محرز هنا في حديثنا، فالنجم الجزائري له كل التقدير، لكن فقط أفكار جوارديولا يجدها الإسباني قابلة للتطبيق بشكل أقوى مع عناصر أخرى.

الرحيل أفضل

لو كنت لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي ولا تلعب ولو لدقيقة واحدة في كل موسم وقال لك أحدهم أن ترحل عن هذا الفريق فربما تسبه وتبتعد قليلًا وتظن أنه مجنون.

لكن محرز كنجم لكرة القدم الجزائرية وأحد نجوم الدوري الإنجليزي وواحد من أصحاب التأثير الأقوى في بطولة ليستر سيتي عام 2016 لا تتسق الدقائق التي يحصل عليها مع قيمته.

من الأفضل لمحرز بكل تأكيد أن يرحل عن مانشستر سيتي حتى ولو كان يحصل على بطولات لا حصر لها كل موسم ويجعل من مسيرته الاحترافية أكثر قوة.

بالتأكيد أربع بطولات في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي هو أمر رائع، لكن لقب واحد مع ليستر بمساهمة مباشرة أكبر له لديه قيمة أكبر عند محرز.

تستطيع قياس ذلك المثال على أي بطولة أخرى، ولا يجب بالضرورة أن يحقق البطولات خارج مانشستر سيتي، لكن يكفيه أن يعود يلعب أساسيًا ويقدم سحره في كل جولة.

وجهة نظر مغايرة

محرز في الوقت الحالي عمره 32 عامًا، وعمره الكروي لن يشهد سنوات عديدة قادمة كتلك التي مرت، وعلى أي حال لن يستطيع أن يكون أساسيًا في أي فريق بداعي الزمن والعمر.

لذلك فلماذا لا يلتزم ويقبل بدوره الحالي في مانشستر سيتي؟ ويكمل ما تبقى من مسيرته هناك ويعتزل كأحد أكثر النجوم تحقيقًا للقب الدوري الإنجليزي في التاريخ؟

يبدو هذا خيار أكثر عقلانية من فكرة الرحيل في الوقت الحالي بالنسبة لمحرز، فلا يوجد فريقه سيعطيه نفس الراتب الذي يحصل عليه في مانشستر سيتي، ولا سيؤمن أي قميص آخر له هذا العدد من البطولات والتنافس المستمر في كل موسم.

بيت القصيد

محرز لاعب ذكي ويعرف كيف يتعامل مع ضغوطات بيب جوارديولا وإلا فكيف استمر في مانشستر سيتي طوال تلك السنوات تحت قيادة الإسباني.

لذلك لدينا كامل الثقة في إنه سيستطيع أن يحدد قراره ومستقبله بنفسه، وسيعرف الأفضل ويذهب إليه، سواء بالبقاء مع مانشستر سيتي رغم تقلص دوره، أو بالرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

في النهاية هو رجل حقق كل شيء في مانشستر سيتي، ويستحق دورًا أكبر من ذلك الذي يحصل عليه، لكن لو قرر ما هو دون ذلك فلا لوم عليه أبدًا في ظل كل ما يناله من بطولات مع فريقه الحالي.