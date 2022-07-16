محرز بعد صورة هاتفه المكسور: كنت أنتظر عقدي الجديد

الحس الفكاهي للجزائري ارتفع مؤخرًا!

يبدو أن الحس الفكاهي للنجم الجزائري رياض محرز قد ارتفع مؤخرًا بعد أن جدد تعاقده رفقة ناديه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن نشر اللاعب صورة لنفسه قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للتحضير للموسم الجديد رفقة النادي.

الصورة ظهر فيها لاعب ليستر سيتي السابق وهو ممسكًا بهاتفه في يده، لكن الهاتف الذي كان من أحدث طرازات "أيفون" ظهر مدمرًا ومكسورًا في يده.

الكثير من الجماهير علقت على الموقف، حتى رد محرز بنفسه ونشر صورة أقرب للهاتف وكتب عليها: "أنا أعلم".

ثم علق أحد الجماهير على الصورة وقال له: "محرز، أنت تملك الأموال"، فرد عليه جناح سيتي: "كنت أنتظر العقد الجديد"، مشجعة أخرى كتبت له: "أنت مليونير"، فكان رده: "طالما الهاتف يعمل، لما قد استبدله".

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022

وكان محرز قد جدد عقده مع مانشستر سيتي قبل ساعات، حيث أعلن النادي مساء الجمعة عن تمديد عقد الجزائري حتى يونيو 2025.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يخوض عدة مواجهات ودية قبل بداية الموسم بمواجهة صعبة ضد ليفربول في الدرع الخيرية.