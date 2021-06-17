سيرخيو راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويعد بالعودة إلى سنتياجو بيرنابيو

رغم الابتسامة التي علت وجه سيرخيو راموس قائد ريال مدريد وهو في طريقه لحفل توديعه ناديه إلا أنه لم يتمالك نفسه وانسالت دموعه وهو يتلم ليودع جمهور ناديه قاطعًا وعدًا لهم بالعودة من جديد إلى ملعب سنتياجو بيرنابيو لكنه لم يعلن في أي مكان أو منصب سيعود.

وعقد ريال مدريد ظهر اليوم الخميس مؤتمرًا لوداع راموس بحضور عائلته وفلورينتينو بيريز رئيس النادي.

16 موسمًا قضاها راموس في ريال مدريد شارك خلالهم في 671 مباراة ورغم مركزه في قلب الدفاع لكنه دخل نادي المئة بتسجيله 101 هدفًا وتوج بـ 22 بطولة متنوعة مع الفريق.

راموس يودع ريال مدريد بالدموع

وتحدث راموس في المؤتمر بعد بيريز وقال: "الوقت حان للرحيل، واحد من أصعب اللحظات في حياتي، الوقت حان لوداع ريال مدريد".

وانخرط قائد ريال مدريد في البكاء وتابع بعدها "كنت أود وداع لملعبنا سنتياجو بيرنابيو. شكرًا لريال مدريد؛ هو في قلبي دائمًا. مرحلة استثنائية في حياتي".

وواصل سيرخيو "أردت أن أظهر أفضل ما لدي طوال سنوات وإضافة الألقاب. شكرًا لكم جميعًا. هذا ليس وداعًا بل كما العادة أراكم لاحقًا لأنني سأعود".

بيريز يُحيي رجل العاشرة

وكان فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد افتتح الكلام في مؤتمر اليوم وقال: "أتذكر الثامن من سبتمبر 2005- تاريخ توقيع راموس لريال مدريد قادمًا من إشبيلية- شكرًا لدفاعك عن قميص ريال مدريد. بالنسبة للمدريديستا المغرمين بالنادي ستبقى رجل العاشرة حينما سجلت في الدقيقة 93 في لشبونه وكان هذا يعني الكثير لملايين من الناس".

وسجل راموس برأسه هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 92:48 في شباك أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 في لشبونه ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين ينهيهما ريال مدريد فائزًا 4-1 ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ 12 سنة.

وتابع رئيس ريال مدريد "في المجمل 22 بطولة تجعلك مع مارسيلو أكثر المتوجين في تاريخ بعد باكو خينتو. سجلت 101 هدفًا وهو رقم مميز لمدافع ولعبت 671 مباراة بقميصنا. ستبقى للأبد واحد من أفضل قادة الفريق. اليوم كل المدريديستا وأنا نشكرك على ما قدمته ليصبح نادينا أكبر ومحبوب أكثر حول العالم. الأمر ليس سهلًا. أتمنى لك السعادة وتعرف أن هنا منزلك دومًا؛ أسطورة مثلك سيكون واحدًا من سفراء ريال مدريد".

وقلد بيريز، راموس، وسامًا ذهبيًا تقديرًا لما قدمه مع ريال مدريد.

اقرأ أيضًا:

راموس أخر الضحايا .. ريال مدريد يستمر في إهانة أساطيره!

إشبيلية يكشف مصير راموس مع ريال مدريد