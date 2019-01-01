محدث | جوائز جلوب سوكر.. حمد الله الأفضل عربيًا

تعرف على نتائج جوائز حفل جلوب سوكر المقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

يقام الآن حفل جلوب سوكر لجوائز كرة القدم الخاصة بعام ٢٠١٩ الذي يودعنا في هذه الأيام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معكم نتائج الجوائز المعلنة أولًا بأول:

أفضل حكم في العام: تم منحها للحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت عن طريق أسطورة التحكيم الإيطالي كولينا.

أفضل مدير رياضي: حصل عليها الإيطالي أندريا بريتا المدير الرياضي الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني.

أفضل لاعب عربي: نالها المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.

أفضل شراكة رياضية: تم منحها لشركة مانشستر سيتي لكرة القدم وشريكتها "SAP".