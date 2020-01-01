محدث | الزمالك والرجاء .. مرتضى منصور يوضح موقفه وبيان رسمي من النادي المغربي

تقارير تؤكد تأجيل مواجهة النسور والفارس الأبيض

تدور الشكوك حول مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب حالات كورونا التي ظهرت داخل الفريق المغربي خلال الأيام الأخيرة.

وصل عدد الحالات في فريق الرجاء إلى 8 حالات بين اللاعبين فقط، وقامت وزارة الصحة المغربية بمنع الفريق من مغادرة بلادهم.

21 أكتوبر

أصدر نادي الرجاء المغربي بيانًا رسميًا منذ قليل يوضح خلاله تفاصيل ما يحدث في الساعات الأخيرة عقب اكتشاف 8 حالات كورونا بين اللاعبين قبل إياب دوري أبطال إفريقيا المقرر له السبت.

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وكشف النادي المغربي عن تدخل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي في الأمر بالاجتماع مع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي حيث قدم فريق الرجاء طلبًا رسميًا بتأجيل المباراة لوقت لاحق ومازال ينتظر الرد.

مستجدات لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الزمالك و الرجاء الرياضي pic.twitter.com/DIUPY6xSIi — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) October 21, 2020

21 أكتوبر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موافقته على تأجيل مباراة الأبيض أمام نظيره الرجاء المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل في استاد القاهرة.

مرتضى منصور قال لموقع "في الجول" المصري، أنه لا يمانع التأجيل ولكن يتم تأجيل النهائي أيضًا من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث في حالة إقامة مواجهة الرجاء أواخر الشهر الجاري، المتأهل من الأهلي والوداد سيحصل على راحة بشكل أكبر.

21 أكتوبر

أرسلت وزارة الصحة المغربية رسميًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خطابًا إلى إدارة نادي الرجاء ، تخطره خلاله بمنعه من السفر إلى مصر.

بعثة النسور كان من المقرر أن تطير إلى القاهرة اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك ، في 24 من الشهر الجاري، بإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا .

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وحال إصابة تسعة من لاعبي الأخضر بفيروس كورونا المستجد، دون قدرة السلطات على السماح لهم بمغادرة البلاد، خوفًا من تفشي الفيروس.

وأخطرت وزارة الصحة النادي المغربي بدخول الفريق بالكامل في فترة حجر صحي مدتها أسبوع كامل، على أن يخضع كافة أعضاء الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية لمسحة ثانية بعد مرور المدة المحددة، للتأكد من سلامة الجميع.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن مصدر موثوق بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أكد أنه تقرر تأجيل مواجهة النسور والفارس الأبيض، لما بعد نهاية فترة الحجر الصحي للاعبي الأول.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين أقيم في 18 من الشهر الجاري، على المركب الرياضي لمحمد الخامس، وفاز به الضيوف بهدف وحيد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.