43 محترف جديد في أندية الدوري الإماراتي للموسم الجديد

حاولت الأندية الإماراتية دعم فرقها بكل قوة من أجل تحقيق أهدافها

ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة الإماراتية بداية موسمًا ناريًا لدوري الخليج العربي الذي ينطلق موسمه الجديد 2019\2020 مساء اليوم.

وتنطلق الليلة المسابقة المحلية بإقامة 4 مباريات، ضمن الجولة الأولى تجمع حتا مع شباب الأهلي على استاد حمدان بن راشد، والجزيرة مع الظفرة باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، والشارقة أمام ضيفه خورفكان، وبني ياس أمام عجمان.

وتستكمل الجولة الأولى، بإقامة 3 مباريات، تجمع العين مع اتحاد كلباء باستاد هزاع بن زايد، والفجيرة مع الوحدة، وتختتم بقمة النصر والوصل.

وقبل انطلاق البطولة حاولت الأندية الإماراتية دعم فرقها بكل قوة من أجل تحقيق أهدافها كلاً حسب معطياته التي وضعها بداية الموسم.

وتشهد قوائم الأندية الإماراتية تواجد 56 لاعباً، يمثلون قوام المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي، وبالتأكيد سيختلف الأمر حول عوامل نجاح كل محترف.

وخلال ميركاتو 2019 حرصت فرق دوري الخليج العربي على التغيير في صفوف اللاعبين الأجانب، وتعاقدت الأندية مع 43 لاعباً جديداً من أصل 56 لاعباً تضمهم الفرق ال 14 في المسابقة المحلية.

الجزيرة والشارقة وأبرز الفرق المرشحة للتتويج بالدوري الإماراتي

وحرصت جميع الأندية ال 14 على إبرام تعاقدات جديدة من أجل ضخ دماء جديدة في تشكيلة فرقها، أملاً في بروزها بشكل أفضل في الموسم الجديد.

الأمر البارز في الميركاتو الصيفي لهذه المرة هو تجنب الأندية التعاقد مع لاعبين أصحاب أسماء رنانة وذلك بسبب تقيد كل نادي بالميزانيات المخصصة لفرق كرة القدم.

بينما غابت أندية أخرى تماماً عن أضواء صفقات اللاعبين الأجانب المبهرة، واعتمدت على تعاقدات مع لاعبين قادرين على خدمة أهداف الفريق في المقام الأول، من خلال سد النقص في بعض المراكز.