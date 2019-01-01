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دوري أبطال أوروبا

محترف الهلال : هذا دوري رونالدو وليس دوري الأبطال

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(C) Getty Images
ديجينك كان قد أنضم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر اللاعب الدولي الأسترالي ميلوش ديجينك لاعب نادي الهلال عن إعجابه بالمستوى الرائع الذي قدمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى "أتلتيكو مدريد" ليقود يوفنتوس إلى دور ربع نهائي البطولة، بمجموع إجمالي المباراتين 3\2.

وغرد الدولي الأسترالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "هذا دوري رونالدو وليس دوري الأبطال".

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ديجينك كان قد انضم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي ريد ستار الصربي.

يُذكر أن اللاعب الأسترالي كان قد شارك في فوز الهلال الأخير بدوري أبطال آسيا أمام نادي الدحيل القطري، والذي حقق فيه الفوز بنتيجة 3\1.

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