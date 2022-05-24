محاولة فاشلة من بيل للانتقال إلى عدو ريال مدريد!

يبدو أن الجناح الويلزي جاريث بيل، سيظل يسير في النفق المظلم بمسيرته، حتى بعد نهاية عقده ورحيله عن ريال مدريد.

صاحب الـ32 سنة يدخل الأسابيع الأخيرة من عقده، حيث يمكنه الرحيل إلى أي فريق آخر بالمجان بعد 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لتقارير إسبانية فإن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رفض التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وزعمت إذاعة "كادينا كوب" أن وكلاء بيل قاموا بعرضه على أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو، ليأتي الرد صادمًا لجوناثان بارنيت الوكيل الرئيسي للجناح الويلزي.

وأوضحت أن إدارة أتلتيكو أعربوا عن تقديرهم لهذا العرض، لكنهم أكدوا على عدم رؤيتهم لبيل ضمن خططهم المستقبلية.

ويعتبر هذا الرد بمثابة الصدمة لبيل، الذي كان يطمح في البقاء بالعاصمة الإسبانية مدريد بسبب استقرار عائلته هناك.

Gareth Bale leaves Real Madrid a true legend 🤍 pic.twitter.com/Iz1BWEUkgE — ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2022

ومن المقرر أن يتخذ اللاعب قراره النهائي بخصوص مستقبله، بعد مشاركته مع ويلز في الملحق المؤهل لكأس العالم في شهر يونيو القادم.

يذكر أن بيل ظهر في 7 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط بكل البطولات.

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