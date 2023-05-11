محاولة سريعة من برشلونة لإحباط محاولات بايرن ميونخ لخطف ديمبيلي

علي سمير
Ousmane Dembele Barcelona 2022-23Getty
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاعثمان ديمبيليبايرن ميونخالدوري الألماني - بوندسليجا

عرض جديد للمحافظة على النجم الفرنسي

بدأ نادي برشلونة الإسباني خطته من أجل الحفاظ على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لحرمان بايرن ميونخ من الحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي القادم.

ديمبيلي عقده انتهى مع برشلونة الصيف الماضي، ليتوصل النادي الكتالوني لاتفاق حول استمراره لفترة قصيرة حتى عام 2024، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال الأسابيع المقبلة، وسط أنباء قوية حول اهتمام بايرن بضمه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن هناك محادثات جارية بين ممثلي ديمبيلي وبرشلونة، من أجل تجديد عقده لفترة أطول تصل إلى عام 2027.

ومن جانبه يدرس ديمبيلي ومعسكره العرض الذي تقدمت به إدارة النادي بشكل جيد، بوجود حالة من التفاؤل بموافقة اللاعب بعد تحسنه وظهوره بصورة فنية وبدنية جيدة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز خلال هذا الموسم.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة ظهر في 30 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 7 بمختلف البطولات.

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