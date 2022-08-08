"محاولة الإعلام "الهلادي" ترسيخ "تدليل" النصر باتت مكشوفة"

أحدهم يفند الحديث حول فوز النصر بقضاياه داخليًا وخسارته إياها خارجيًا

رفض الناقد الرياضي محمد الدويش محاولة الإعلام الهلالي والاتحادي الترويج لفكرة أن النصر يربح قضاياه في المحافل المحلية فيما يخسرها خارج السعودية، وهو ما يدل على مجاملته محليًا.

النصر استطاع مؤخرًا ربح قضيته ضد الهلال ولاعب وسطه محمد كنو وكذلك ضد الاتحاد وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله، وقد حكمت لجان اتحاد كرة القدم السعودي لصالحه وعاقبت الأطراف الأخرى جميعًا بالإيقاف والغرامات.

اقرأ أيضًا | بصمة هائلة مع الاتحاد .. أفضل اللاعبين المغاربة في تاريخ الدوري السعودي

ويخوض النصر صراعًا قضائيًا في فيفا والمحكمة الرياضية الدولية مع 4 أطراف هي مدربه السابق روي فيتوريا ولاعبيه السابقين جوليانو وحمدالله بجانب المصري محمد أبو جبل الذي تراجع النادي عن التعاقد معه ويرفض الاعتراف بالعقد الموقع معه.

وتتحدث التقارير الصحفية عن موقف ضعيف للنادي الأصفر في تلك القضايا، حيث سبق أن حكم فيفا لصالح جوليانو وفرض على النادي غرامة قدرها 22 مليون ريال سعودي ومازال الجميع بانتظار حُكم المحكمة الرياضية، فيما يؤكد البعض أن موقف أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق قوي تمامًا في مواجهته مع النادي السعودي.

الدويش استخدم في تغريدته كلمة الإعلام الهلادي إشارة لاجتماع الإعلام الهلالي والاتحادي على النصر، وقد أكد لهم أن محاولتهم ترسيخ شيء غير موجود باتت مكشوفة، رافضًا تمامًا أي حديث عن مجاملة النصر من لجان اتحاد الكرة السعودي.

إذ قال "ليس صحيحًا أنّ النصر كسب كل قضاياه الداخلية وخسر كل قضاياه الخارجية .. معلومة غير رقمية من الإعلام ( الهلادي ) .. هاتوا الأرقام وإلا فإنّ محاولتكم ترسيخ ( تدليل النصر ) باتت مكشوفة، ثم إنّ أنديتنا خسرت معظم قضاياها الخارجية بينما خسرت وكسبت محليًا !".

يُشار إلى أن النصر ورغم انتصاراته المهمة في قاعات المحاكم لم ينجح في تحقيق أي إنجاز رياضي الموسم الماضي، حيث خسر الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.