محاولات لعودة بوني في الديربي أمام الأهلي، ومفاضلة بين رباعي الهجوم

فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد يفاضل بين رباعي الهجوم لتعويض غياب اللاعب ويلفريد بوني قبل مواجهة أبها.

يعاني المدرب فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد من صداع كبير بسبب محاولة تعويض لاعبه ويلفريد بوني في المباراة المقبلة ضد أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يأتي هذا بعدما كان بوني قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية للقدم، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرًا، وقد تستمر لعدة أيام.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة أبها التي تقام يوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وتنحصر خيارات المدير الفني في الوقت الحالي بين الرباعي فهد المولد ورومارينيو وهارون كامارا وعبد الرحمن الغامدي.

ويحاول الجهاز الطبي للنادي أن يجهز اللاعب للمباراة الهامة في ديربي جدة أمام الأهلي، والتي تقام في الجولة الـ 24 من البطولة.

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ويحتل فريق الاتحاد في الوقت الحالي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 23 نقطة بعد مرور 22 جولة.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد حقق الفوز في ست مباريات فقط هذا الموسم بالدوري، وكان آخر انتصاراته أمام الشباب بخماسية في نهاية فبراير الماضي.