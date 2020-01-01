محاولات أهلاوية لاستعادة طارق كيال في منصب إداري

الأهلي تعرض لضربة قوية برحيل عبدالفتاح عسيري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن محاولات إدارية خلال الوقت الحالي لإنقاذ الأهلي، باستعادة طارق كيال مرة أخرى.

وكان طارق كيال له قدرة كبيرة على السيطرة على الأمور داخل قلعة الراقي خلال الفترة الذي تواجد بها، وهو ما تسعى الإدارة لاستعادته مرة أخرى.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، أن هناك اجتماعات خلال الساعات الأخيرة من أجل إقناع كيال بالعودة لمنصب إداري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة جاءت بدعم من عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي.

الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويسعى لتحسين وضعه عقب استئناف المنافسات.

وتعرض الأهلي لضربة قوية برحيل عبدالفتاح عسيري إلى النصر، وأيضًا هناك تقارير بخروج سلمان المؤشر بعد دخوله الفترة الحرة وعدم التوصل لاتفاق مع الإدارة.