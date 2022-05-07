محامٍ رياضي: عقوبات كنو؟ واحدة ستُلغى بالتأكيد وأخرى ستُثبت والثالثة عليها خلاف

يبدو واضحًا أن قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص قضية لاعب الهلال محمد كنو مع النصر ليست "كلمة النهاية" في هذا الملف، إذ أعلن الناديان رغبتهما في الاستئناف ضد تلك القرارات لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

قضية كنو انفجرت في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة والذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

ما هي قرارات اتحاد كرة القدم السعودي بخصوص قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد أوضحت أن كنو أنهى عقده الموقع مع النصر في الثالث من يناير الماضي دون أي سبب مشروع، وقد قررت إيقافه لمدة 4 أشهر ومنع الهلال من قيد لاعبين جديد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وألزمت اللجنة اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.

ولم يُبد أي من النصر والهلال رضاهما عن تلك القرارات وقد أكدت عديد التقارير الصحفية أنهما في طريقهما للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.

ما هي القرارات الجديدة المتوقعة من مركز التحكيم في قضية كنو؟

مسلي آل معمر رئيس نادي النصر كان قد أكد أمس أن ناديه لم يحصل سوى على 70% من حقه، مشيرًا إلى أنهم سيتوجهون إلى مركز التحكيم الرياضي للمطالبة بحق النصر كاملًا وهو الحصول على 34 مليون ريال سعودي وليس 27 كما أقرت لجنة فض المنازعات. (هنا التفاصيل)

علي عباس المحامي المختص بالقضايا الرياضية تحدث لبرنامج الحصاد الرياضي مساء أمس عن القرارات المتوقعة من مركز التحكيم الرياضي في القضية، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية سيتم تثبيتها لأنها حق النصر بعدما فسخ اللاعب عقده دون سبب مشروع مع النادي.

وأضاف "الغرامة المالية حق أصيل للنصر لأن فسخ كنو لعقده معه ثابتًا تمامًا، القيمة لن تقل عن 27 مليون ريال لأنها قيمة العقد لكن قد تزداد حال قدم النادي أدلة على دفعه لمبالغ أخرى، العقوبة الثانية والتي بحق اللاعب تلك عليها خلاف وليست واضحة أبدًا، قد تُثبت وقد تُلغى، العقوبة الثالثة وهي المتخذة ضد الهلال بحرمانه من قيد اللاعبين لفترتي انتقالات ستلغى بالتأكيد".

📞 علي عباس - المحامي المختص بالشأن الرياضي:

الغرامة الموقعة على "كنو" مستحقة لنادي النصر ولم تتغير .

الحصاد الرياضي ...

@ebsicola2022 pic.twitter.com/7W6n6iaBTL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 6, 2022

وعن بداية الفترة المحمية من العقد، قال عباس "الفترة المحمية من العقد تبدأ من اليوم الأول من تاريخ العقد وليس قبل ذلك وتنتهي مع نهايته، أي أنها بخصوص عقد كنو تبدأ في الأول من يوليو 2022 وتنتهي بعد 3 سنوات هي مدة العقد، لكن إن كانت تبدأ في وقت مبكر من ذلك فهذا يعني أن تاريخ نهايتها سيكون في يناير 2025 مما يمنح كنو الحق في فسخ عقده قبل 6 أشهر من نهايته فعليًا وهذا غير معقول بالطبع".

📞 علي عباس - المحامي المختص بالشأن الرياضي:

الفترة المحمية تبدأ من تاريخ سريان العقد وقضية "كنو" واضحة للجميع

الحصاد الرياضي ...

@ebsicola2022 pic.twitter.com/BbPEk66XW0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 6, 2022

يُشار إلى أن رئيس النصر أكد نية ناديه تقديم شكوى لوزير العدل السعودي ضد 5 محاميين قال أنهم يُحاولون التأثير على صناع القرار بالحديث عن أمور لا تمت للواقع والحقيقة بصلة. (هنا التفاصيل)

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