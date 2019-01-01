محامي مارادونا يؤكد اقترابه من تدريب جينماسيا الأرجنتيني

أسطورة التانجو يعود مرة أخرى للتدريب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماتياس مورلا محامي النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، اقترابه من العودة مرة أخرى لمجال التدريب.

مارادونا رحل مؤخراً عن نادي دورادوس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة والكتف.

والآن يبدو أسطورة التانجو قريباً من تدريب نادي جيمناسيا لابلاتا، بدلاً من مدربه المقال داريو أورتيز.

وقال محامي مارادونا في تصريحات صحفية:"دييجو يشعر بسعادة كبيرة الآن، الأمور كلها تسير في طريق إيجابي بسبب رسائل الحب والدعم المستمرة من الجماهير".

وأضاف:"رئيس جيمناسيا تواصل معه، وعلينا الآن التوصل لاتفاق نهائي قبل المباراة القادمة للفريق".

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وتابع:"الأمور منتهية بنسبة 80% لتوليه منصب المدير الفني بالنادي، ونحتاج فقط لوضع اللمسات الأخيرة بخصوص الأوراق الرسمية".

ويحتل جينماسيا المركز الأخير بجدول الدوري الأرجنتيني بعد 5 جولات، حيث جمع نقطة وحيدة فقط من تعادل و4 هزائم.

يذكر أن مارادونا سبق وأن خاض بعض التجارب التدريبية، كان أبرزها مع المنتخب الأرجنتيني في 2010، حيث وصل لربع نهائي كأس العالم قبل رحيله بعد الخسارة من ألمانيا برباعية نظيفة.