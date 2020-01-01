محامي مارادونا عن وفاته : جريمة حمقاء يجب التحقيق فيها

كان من الأصدقاء المقربين للأسطورة الأرجنتينية

طالب ماتياس مورلا المحامي الخاص بالنجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، بفتح التحقيق في ملف وفاته، مساء أمس، الخميس.

جماهير كرة القدم حول العالم، تعيش حالة من الحزن والصدمة، بعد إعلان وفاة مارادونا في الأرجنتين، متأثرًا بسكتة قلبية.

محاميه لا يريد التغاضي عن الواقعة كوفاة عادية، ولكنه أطلق عليها لقب "الجريمة التي لا يمكن تفسيرها"، وطالب بمحاسبة المهملين.

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وقال في بيان رسمي وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو":"اليوم هو يوم الحزن العميق والتفكير، أشعر بفقدان صديقي الذي كنت محظوظًا بمعرفته منذ اليوم الأول".

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وأضاف:"الجنازة يجب أن تكون حميمية لتنناسب مع قيمته، ولكن وفقًا لما قاله المدعي العام في سان إيسيديرو فهناك العديد من التساؤلات".

وتابع:"لا يمكن تفسير غياب الرعاية والاهتمام به لمدة 12 ساعة كاملة، وعدم وجود أي سيطرة من الطاقم الطبي على الموقف".

واستكمل:"استغرق وصول سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة، كانت جريمة حمقاء يجب ألا تمر دون أن يتم التحقيق فيها حتى النهاية".

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واختتم مورلا حديثه بما قاله له مارادونا قبل وفاته، بأنه جندي الأرجنتين الذي يعمل بلا رحمة.