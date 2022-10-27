محامي جوليانو: النصر فوّت على نفسه فرصة تخفيض مبلغ كبير بالقضية

هل جوليانو لديه قضية جنائية في السعودية؟

أكد مارسيلو آموريتشي؛ محامي البرازيلي جوليانو دي، على أن مسؤولي نادي النصر، فوتوا فرصة كبيرة لسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المبلغ المطلوب حاليًا في القضية.

وأعلن القانوني أحمد الشيخي أمس الأربعاء، عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب عدم تسديد مستحقات جوليانو حتى الآن. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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آموريتشي قال خلال تصريحات بالمساحة التي قام بها الشيخي على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كانت هناك محاولات من جوليانو من أجل الصلح وتسوية مستحقاته في بداية الأزمة".

وتابع: "إدارة نادي النصر وقتها رفضت كل هذه المحاولات، لتفوت على نفسها فرصة سداد مبلغ مالي أكثر بكثير من 20 مليون ريال سعودي".

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وأضاف: "حُكم لجوليانو بتعويض إضافي في القضية، بسبب ما يعرف بالظروف المشددة، الأمر الذي جعله المطلوب من النصر أكثر بكثير من مستحقات اللاعب".

واختتم محامي جوليانو تصريحاته قائلًا: "لا توجد أي أحكام جنائية ضد جوليانو في السعودية كما تردد، ولا توجد أي ورقة رسمية على هذه الاتهامات أو الأحكام المزعومة".

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