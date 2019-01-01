محامي إيكاردي: لم يتم إخبارنا باستبعاده من لقاء لاتسيو

إنتر يخوض لقاء مهم أمام نسور العاصمة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

لا تزال أزمة إيكاردي مع إنتر قائمة، حت بعد بوادر حلها، بعدما استبعد المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المهاجم الأرجنتيني من قائمة لقاء لاتسيو.

وغاب إيكادري 40 يومًا عن المشاركة بقميص إنتر، بعدما تم سحب شارة القيادة منه، بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادي وتصريحات وكيلة أعماله وزجته واندا نارا.

ولم يعد إيكاردي للمشاركة في ديربي ميلانو أو مباراتي ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بسبب إدعاءه الإصابة حسب بعض التقارير في الركبة.

لكن اللاعب يصر على أن سباليتي لم يخبره أنه خارج قائمة النيراتزوري أمام لاتسيو في ختام الجولة الـ29، بعدما عاد للتدريبات منذ أيام.

محامي اللاعب قال تعليقاً على ما حدث: "منذ عودة إيكادري للتدريبات، يعمل بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي، يتعامل باحترافية ويسير على التعليمات التي اختصتها به وكذلك ماروتا وسيتفان زيهانج رئيس النادي".

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Ecco i 21 nerazzurri a disposizione per #InterLazio 👇 pic.twitter.com/zPHG97XmVo — (@Inter) March 30, 2019

وواصل: "لكنه لم يتم إعلامه بالخروج من قائمة لاتسيو، ولا نعرف سبب هذا، ولا استطيع التعليق على هذا، أتحدث لماروتا يومياً، الذي يخبرني أن الأمور تيسر بشكل إيجابي دائمًا".

ويسعى إنتر للفوز غدًا من أجل إبعاد لاتسيو عن صراع مقاعد دوري أبطال أوروبا والاحتفاظ بالمركز الثالث.