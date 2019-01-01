محاضرة فيديو ولاسارتي يرفع الحمل التدريبي للشناوي

الأهلي يجهز الشناوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، رفع الحمل التدريبي لحارس المرمى الأساسي محمد الشناوي، عن تدريبات أمس الأربعاء.

محمد الشناوي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي، والتي خسرها بهدف دون رد.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، على أن لاسارتي قام بزيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجي للحارس محمد الشناوي، لتجهيزه للتواجد في قائمة الفريق لمواجهة شبيبة الساورة.

سيدريك أميسي "لاعب التعاون": الهلال سيكون بطلاً للدوري السعودي هذا الموسم، وسالم الدوسري أفضل لاعب سعودي حاليًا 🔵 pic.twitter.com/YL1Gquy3oL — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

وعقد مارتين لاساراتي محاضرة فيديو مع اللاعبين، من أجل الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة شبيبة الساورة.

لاسارتي استعرض مع اللاعبين لقطات من بعض المواجهات التي خاضها فريق شبيبة الساورة، وتحدث عن الجانب الفني والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.