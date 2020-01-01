محادثات بين زيدان وبيل لحسم مستقبل الويلزي في ريال مدريد

مصير جاريث بيل في صفوف ريال مدريد يتحدد خلال ساعات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الأيام المقبلة ستشهد مواجهة بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ولاعبه الويلزي جاريث بيل.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "ماركا"، والتي أوضحت أن الأمور قد وصلت لنهاية الطريق بين النادي الملكي واللاعب الويلزي في الفترة الأخيرة.

وسيجتمع اللاعب مع الإدارة ومع زين الدين زيدان فور عودته من فترة التوقف الدولي التي خاض فيها مواجهتين مع منتخب بلاده ضد فنلندا وبلغاريا.

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ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حسم كل شيء يتعلق بمستقبل اللاعب، سواء بالبقاء مع ريال مدريد أو الرحيل بشكل نهائي دون المزيد من المشاكل.

وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يهتم بشكل واضح باللاعب، لكن ذلك الاهتمام لم يتم ترجمته حتى الآن لعرض رسمي لضمه.

وتشهد العلاقة بين ريال مدريد وجاريث بيل فتورًا كبيرًا، حيث اعتاد الويلزي استفزاز جماهير الملكي في الأشهر الأخيرة بصورة متكررة.

جدير بالذكر أن آخر مشاكل بيل كانت رفض السفر لمدينة مانشستر الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتفضيله لعب الجولف على السفر.