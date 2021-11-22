مجوهرات وساعات وأموال .. سرقة منزل فاتي أثناء وجود عائلته! 

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تعرض منزل اللاعب الشاب أنسو فاتي لعملية سرقة مساء يوم الأحد، حيث اختفت العديد من المقتنيات الثمينة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا فانجارديا"، والتي أكدت أن اللصوص دخلوا للمنزل أثناء وجود عائلة فاتي فيه.

وأوضحت الصحيفة أن العصابة قامت بعملية السرقة أثناء مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والتي أقيمت مساء الأحد.

وتواجد فاتي في الوقت نفسه في ملعب كامب نو لمشاهدة المباراة بالرغم من عدم خوضه لها بداعي الإصابة.

وفي الوقت نفسه تواجدت عائلة اللاعب في الطابق السفلي، بينما هاجمت العصابة الطابق العلوي، وسرقت عدة ساعات ثمينة وأموال ومجوهرات.

وتقدم فاتي بشكوى وأوضح تفاصيل المسروقات في قسم الشرطة بمجرد اكتشافها، وينتظر نتيجة التحقيقات في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن فاتي ليس الأول من نجوم الدوري الإسباني الذين يتعرضون للسرقات أثناء مباريات كرة القدم، حيث تكررت تلك الواقعة كثيرًا في الأشهر القليلة الماضية.