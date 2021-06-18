مجموعة مصر .. مفاجأة مدوية في قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي

تعرف على مفاجآت المنتخب الأرجنيتي الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني الأولمبي، عن قائمته التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، والتي تضم أيضًا منتخبات مصر وإسبانيا وأستراليا.

وتضم قائمة المنتخب الأرجنتيني 26 لاعبًا، حيث اختار باتيستا لاعبان فوق السن وهم: خيرمياس ليدسيما حارس مرمى قادش الإسباني، ولوكاس ألاريو مهاجم بايرن ليفربكوزن الألماني.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن ألاريو كان قريبًا من الانضمام لقائمة المنتخب الأرجنتيني الأول، والتي تشارك في كوبا أمريكا المقامة حاليًا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما، لاوتارو موراليس، خواكين بلازكيز.

الدفاع: هيرنان ديلا فونتي، مارسيلو هيريرا، نيهان بيريز، ليونيل موسيفيتش، فاكوندو ميدانا، نازارينو كولومبو، فرانشيسكو أورتيجا، كلاوديو براوفو.

خط الوسط: نيكولاس كابالدو، فاوستو فيرا، سانتياجو كولومباتو، توماس بالمونتي، مارتن بايرو، لوكاس روبرتوني، بيدرو ديلا فيجا، فيرناندو فيلنزويلا، أليكسيس ماكاليستر، تياجو ألمادا.

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الهجوم: أوجستين أرزي، إيزيكيل باركو، أدولفو جايتش، إيزيكيل بونسي، لوكاس ألاريو.

وتتمثل المفاجأة المدوية في قائمة المنتخب الأرجنتيني، في عدم استدعاء أحد نجوم المنتخب الأول، على رأسهم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يقوم باتيستا بتقليص قائمة المنتخب الأرجنتيني من 26 لاعبًا إلى 18 لاعبًا، قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو 2020.