تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 | المجموعات، مواعيد المباريات ونظام التأهل

كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس أمم أفريقيا، مواعيد المباريات ومجموعات مصر والجزائر وتونس والمغرب، ونظام التأهل لنسخة الكاميرون 2021

أحمد رضوان | تويتر

أجريت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس 18 يوليو 2019، واستضافتها مدينة القاهرة قبل نهائي كأس الأمم 2019 بيوم واحد، والذي أقيم على أرض مصر في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو 2019.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سُحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.

ظهرت الكرة العربية بمظهر مشرف في كأس أمم أفريقيا 2019، ووصل منتخبان عربيان للمربع الذهبي، هما تونس التي اكتفت بالمركز الرابع بعد الخسارة من الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث، والجزائر التي تستعد لمناطحة السنغال القوية جدًا في النهائي يوم الجمعة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 قبل انطلاق دورها التمهيدي في أكتوبر القادم، ما هو نظام التأهل للكان؟ وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..

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ما هو نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021؟

تم تصنيف منتخبات إفريقيا إلى 5 مستوياتٍ حسب تصنيف الفيفا في يونيو 2019، وتغيب منتخبان عن التصفيات هما إريتريا والصومال.

ستبدأ منتخبات المستوى الخامس من الدور التمهيدي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، أما بقية المنتخبات فستكون بدايتها من دور المجموعات، وهو الدور الثاني والأخير في التصفية المؤهلة للكاميرون 2021.

ستشارك 8 منتخبات في الملحق المؤهل لدور المجموعات، وهذا الدور سيكون عبارة عن مواجهات بنظام خروج المغلوب ستلعب بنظام الذهاب والإياب، وسيتأهل منه 4 منتخبات للتصفية الرئيسية.

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ستشارك الأسود غير المروضة في النسخة القادمة من كأس الأمم باعتبارها البلد المستضيف، لكنها ستتواجد في المجموعة السادسة في التصفيات كما حدث في تصفيات 2019، وكما أصبح معتادًا في مرحلة التصفيات لأكثر البطولات القارية على غرار كأس أمم أوروبا وكأس آسيا.

تتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة من مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ستتواجه جميعها ذهابًا وإيابًا وفي النهاية سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

مواعيد كأس أمم أفريقيا 2021:

الدور الجولة الموعد التمهيدي الذهاب 7 أكتوبر 2019 الإياب 15 أكتوبر 2019 المجموعات الجولة الأولى 11 - 19 نوفمبر 2019 الجولة الثانية الجولة الثالثة 31 أغسطس 2020 الجولة الرابعة 8 سبتمبر 2020 الجولة الخامسة 5 - 13 أكتوبر 2020 الجولة السادسة 9 - 17 نوفمبر 2020

مواجهات الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كما سبق وذكرنا ستشارك 8 منتخبات في الدور التمهيدي من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وسيشهد هذا الدور 4 مواجهات هي: "ليبريا ضد تشاد، جنوب السودان ضد سيشيل، موريشيوش ضد ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي ضد جامبيا".

مواجهات الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2021:

المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب ليبريا - تشاد 7 أكتوبر 2019 15 أكتوبر 2019 جنوب السودان - سيشيل 7 أكتوبر 2019 15 أكتوبر 2019 موريشيوش - ساو تومي 7 أكتوبر 2019 15 أكتوبر 2019 جيبوتي - جامبيا 7 أكتوبر 2019 15 أكتوبر 2019

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 السودان في مجموعة قوية رفقة غانا وجنوب أفريقيا، وجاءت المغرب في المجموعة الخامسة رفقة الجار العربي موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي، أما مصر فوقعت مع منتخب عربي آخر هو جزر القمر الذي أرهق أسود الأطلسي في تصفيات 2019 بالإضافة إلى توجو وكينيا.

ستنافس الجزائر في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تضم أيضًا منتخبات زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا، فيما أوقعت القرعة تونس مع الجار الليبي العنيد وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة مالي بوركينا فاسو غانا غينيا أوغندا جنوب أفريقيا ناميبيا مالاوي السودان ليبريا / تشاد جنوب السودان / سيشيل موريشيوس / ساو تومي

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة الكونغو الديموقراطية المغرب الكاميرون الجابون موريتانيا الرأس الأخضر أنجولا جمهورية أفريقيا الوسطى موزمبيق جيبوتي / جامبيا بوروندي رواندا

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة المجموعة التاسعة مصر الجزائر السنغال كينيا زامبيا الكونغو توجو ريمبابوي غينيا بيساو جزر القمر بوتسوانا إي سواتيني