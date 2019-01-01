مجموعة الأهلي - شبيبة الساورة يتصدر بالفوز أمام سيمبا

الجولة الأخير تحسم الثنائي المتأهل عن هذه المجموعة التي تضم كذلك الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق شبيبة الساورة الجزائري فوزًا ثمينًا أمام سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بأقدام يحيى شريف.

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ومن ضربة جزاء، أضاف محمد حامية الهدف الثاني للساورة في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الفريق الجزائري إلى النقطة الثامنة متصدرًا المجموعة بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، فيما تجمد رصيد الفريق التنزاني عند النقطة السادسة في المركز الأخير.

فيما يأتي الأهلي المصري ثانيًا برصيد سبع نقاط، متساويًا مع فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث، لكن الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.