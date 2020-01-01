مجموعات دوري أبطال آسيا 2020: مواعيد مباريات الجولة الثالثة ، القنوات الناقلة والملاعب

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة، الملاعب، الحكام وأكثر من ذلك

تدور الكثير من الأحداث داخل كواليس الإتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا الذي أثر بشكل مبالغ فيه على إنتظام مسابقة دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي حتى أن البعض بدأ يُردد كثيراً مسألة إلغاء البطولة هذا الموسم، لكنه ليس بالأمر السهل إطلاقا بسبب عقود الرعاية المختلفة ويضاف عليها إنفاق الأندية الكبير رغبة في الفوز بالبطولة حتى تستطيع إعادة هذه المبالغ الطائلة من خلال جوائز البطولة وعقود الإعلانات المختلفة.

وقد قرر الإتحاد الآسيوي تأجيل مباريات الأندية الصينية خلال الدور الأول بأكمله في دور المجموعات بالإضافة إلى تأجيل مباراتي الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي بالإضافة إلى مباراة الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزباكي، كما سيظهر خلال ساعات قرار جديد بتأجيل مباريات الفرق الإيرانية.

وفي نفس السياق هناك حالة من التخبط من جانب معظم الفرق المشاركة لعدم وضوح الرؤية، وقد قرر رئيس الإتحاد الآسيوي إجراء العديد من الإجتماعات الطارئة بين أعضائه لمتابعة الأحداث بشكل دقيق حتى يصدر القرار المناسب لكل الأندية.

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في هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك..

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الدحيل - الشارقة عبدالله بن خليفة الإثنين 2 مارس 2020،

6 رجب 1441، beIN SPORTS العين - السد هزاع بن زايد الثلاثاء 3 مارس 2020،

7 رجب 1441 beIN SPORTS جوهور - سوون بلو وينجز سلطان إبراهيم لاركين الثلاثاء 3 مارس 2020،

4 رجب 1441 beIN SPORTS سيدني - تشانبوك موتورز جوبيلي أوفال الأربعاء 4 مارس 2020،

5 رجب 1441 beIN SPORTS أولسان هيونداي - بيرث جلوري أولسان التاج الكبير الأربعاء 18 2020،

19 رجب 1441 beIN SPORTS

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 2 1 1 0 3 2 +1 4 2 الوحدة 2 1 1 0 2 1 +1 4 3 استقلال 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 الشرطة 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 الهلال 2 2 0 0 4 2 +2 6 3 شباب الأهلي 2 0 0 2 2 4 -2 0 4 شاهر خوردو 2 0 0 2 0 5 -5 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 التعاون 2 2 0 0 3 0 +3 6 2 الدحيل 2 1 0 1 2 2 0 3 3 الشارقة 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 بيرسبوليس 2 0 1 1 2 4 -2 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السد 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 النصر 2 1 1 0 4 3 +1 4 3 سباهان 2 1 0 1 4 3 +1 3 4 العين 2 0 0 2 1 6 -5 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيؤول 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بكين جوان 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ملبورن 2 1 0 1 1 1 0 3 4 تشيانجراي يونايتد 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 طوكيو 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 أولسان 1 0 1 0 1 1 0 1 3 شانجهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بيرث جلوري 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيسيل كوبي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوون 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 جوهور دارول 1 0 0 1 1 5- 4- 0