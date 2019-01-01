مجلس الفيفا يمنح اللاعبين نسبة من قيمة انتقالهم

اللاعب لا يحصل على أي عائد مادي من قيمة الصفقة ولكن هذا الأمر تغير

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح اللاعبين نسبة من قيمة انتقالهم من فريق لآخر خلال سوق الانتقالات بعد أنّ كان يتم اعتبارهم طرفًا ثالثًا.

المادة 18 في لوائح الفيفا التي تنظم عملية الانتقالات لم تكن تسمح للاعب حينما يوقع لنادي أن يحصل على أي نسبة من انتقاله مسبقًا من فريق لآخر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مجلس الفيفا قرر إلغاء هذا البند وتعديلها لتسمح للاعب بأن يحصل على عائد مادي مقابل انتقاله.

وأوضحت أنّ اللائحة السابقة أشارت إلى حصول اللاعب على 15% من قيمة الشرط الجزائي حال قرر النادي فسخ التعاقد أو توصل الطرفين لاتفاق حول إنهاء خدمات اللاعب في الفريق فقط، أما الآن فهناك نسبة أيضًا للاعب حينما ينتقل من فريق لآخر.

🌟 أكثر من سجل أهدافًا في دوريات أوروبا الخمس الكبرى: ميسي - 26 هدفًا! 🔝

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ولم تكشف الصحيفة عن النسبة المقررة والتي قد تتغير بحسب بنود التعاقد الموجودة عند كل لاعب، كما أوضحت أنّ الأمر لن يكون إلزاميًا ولكنّه متاح الآن بعد أن كان ممنوعًا.

جدير بالذكر أنّه يحق للفريق وضع بند في عقد أي لاعب يتخلى عنه تضمن له الحصول على نسبة مئوية من قيمة بيعه في المستقبل لناد آخر.