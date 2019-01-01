مجلس الأهلي يجتمع للرد على اتحاد الكرة واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي

اجتماع للقلعة الحمراء بشأن مباراة الفريق مع بيراميدز في كأس مصر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أصدر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بياناً أعلن خلاله اجتماع المجلس يوم الخميس لمناقشة أزمة مباراة الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وهذا ما لم تطلبه إدارة القلعة الحمراء.

وكتب الأهلي في بيانه: " يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة".

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

وكان الأهلي أصدر قراراً من قلب، طلب فيه عدم استبدال أي مباراة له في الدوري مع مباراة الكأس تحت أي ظرف، وأن اتحاد الكرة ملزم بالجدول الذي أعلنه من قبل.

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الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري كان مقرر إقامتها يوم 28 فبراير.