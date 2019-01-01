مجلس اتحاد جدة يقدم مكافأة خاصة للاعبين بعد الفوز أمام النصر

العميد عاد للانتصار على الكبار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كافأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر، اللاعبين عقب تحقيق فوز كبير أمام النصر، هو الأول من نوعه للعميد الموسم الجاري.

العميد خطف فوزًا صعبًا أمام العالمي في اللحظات الأخيرة بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأعلن الاتحاد تقديم مجلس الإدارة مكافأة قدرها 50 ألف ريال للاعبين، موضحًا أنها تقديرًا للمستوى الكبير الذي قدموه وتحقيق نتيجة ثمينة.

📝 قدم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر مبلغ ٥٠ ألف ريال للاعبين بعد المستوى الكبير والنتيجة الثمينة في اللقاء.#الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ١٣ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن كتيبة لويس سييرا خطفت الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف فهد المولد في الدقيقة 88، بعدما كان فريقه متقدمًا بثنائية في الدقيقتين 32 و43 عن طريق بريوفيتش، وعادل العالمي النتيجة بهدفي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 69 و74، ليهدي المولد الاتحاد أول فوز على فريق كبير بالموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 28 مرتقيًا إلى المركز الـ12 بجدول الترتيب، لكنه أزاح النصر من على صدارة جدول الترتيب إلى الوصافة برصيد 61 بفارق نقطتين عن الهلال، صاحب الصدارة.