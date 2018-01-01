النتائج المباشرة
المصري

مجلس إدارة المصري يقدم استقالته لمحافظ بورسعيد

التعليقات()
إدارة المصري قررت عم الاستمرار بعد فشل الجمعية العمومية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تقدم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، باستقالة جماعية إلى عادل غضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة.

طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، قال خلال تصريحات صحفية: "تقدمنا باستقالة جماعية إلى محافظ بورسعيد.

عضو مجلس إدارة المصري، أكد على الاستقالة جاءت لوجود أمور تعيق عملهم داخل النادي خلال الفترة الحالية.

اختيارات المحررين

يأتي ذلك بعدما أعلنت اللجنة القضائية عن رفض الجمعية العمومية للمصري الميزانية، بتصويت 1198 عضوًا بالرفض من أصل 1367 عضو.

وأحالت اللجنة القضائية الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل مراجعتها، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر.

 

الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يُقرر الاعتماد على مدير رياضي ألماني
الموضوع التالي:
يوفنتوس يُعلن نجاح جراحة كوادرادو
الموضوع التالي:
آلام الظهر تُبعد أوزيل عن مواجهة أرسنال وليفربول
الموضوع التالي:
ميدو يهدي الانتصار على الأهلي للاعبه بعد فقدان ابنته
الموضوع التالي:
علي بن الحسين: لن أترشح لانتخابات الفيفا مرة أخرى
إغلاق