مجدي عبد الغني يكشف عن الملاعب النهائية المستضيفة لأمم إفريقيا 2019

6 ملاعب ستستضيف أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على لجنة الملاعب التي ستستضيف كأس أمم إفريقيا 2019، عن تحديد الملاعب النهائية المستضيفة للمسابقة.

عبد الغني قال خلال تصريحات صحفية: "تم الاستقرار نهائيًا على ملاعب القاهرة والدفاع الجوي والسلام والأسكندرية، والسويس والإسماعيلية، بناءً على اختيارات لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الإفريقي".

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "اللجنة الفنية دونت بعض الملاحظات في الاستادات، سيتم العمل عليها، فهي ملاحظات سهلة وبسيطة".

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مجدي عبد الغني أردف: "اللجنة طلبت بتوسيع ممرات دخول اللاعبين ومرأب السيرات للمقصورة الرئيسية، أما السويس، فكانت الملاحظات هي توسيع ممر دخول حافلات اللاعبين للملعب".

وأشار المشرف على لجنة الملاعب إلى أن الملاحظة على استاد الأسكندرية هي تجهيز غرفة الحكام واللاعبين، وهي الغرف الجديدة التي تم بناءها.

واختتم عبد الغني تصريحاته مشيرًا إلى أنه يتم العمل على استاد القاهرة ليظهر بأفضل صورة، والسلام ينقصه تجديد غرف خلع الملابس والمراحيض".