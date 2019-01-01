مجدي عبد الغني يفسر تصريحاته المثيرة حول الأجواء المثالية للقمة

عضو الاتحاد المصري رفض الانتقادات التي توجه للجبلاية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح مجدي عبد الغني؛ عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه كان يقصد بالأجواء المثالية التي لعبت بها مباراة القمة 117 بين الأهلي والزمالك، الروح الرياضية بين اللاعبين.

عضو الجبلاية أثار الجدل خلال الساعات الماضية عندما أرجع الصورة السيئة التي خرج بها اللقاء إلى المستوى الفني للاعبين، رافضًا الانتقادات التي وجهت لاتحاد الكرة، إثر إقامة المباراة في أجواء مناخية صعبة وعدم جاهزية ملعب برج العرب للتعامل مع الأمطار الغزيرة. (طالع تصريحه كاملًا)

وكتب عبد الغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيح بشأن تصريحات مباراة القمة، ما أقصد بأجواء مثالية من روح رياضية لم تحدث من قبل، أما أجواء المطر فمعظم مباريات الدوري الإنجليزي تقام تحت المطر والثلج، وكذلك في معظم دول أوروبا".

الاتحاد المصري: مسؤوليتنا غير كاملة عما حدث بالقمة لكن نعتذر للجماهير

وأضاف: "أرضية ملعب برج العرب استهلكت من كثرة المباريات التي تقام عليها، إلى جانب أنه لم يكن هناك استعداد من الفريقين للبس أحذية المطر المخصصة لمثل هذه الحالات".

توضيح بشأن تصريحات مباراة القمه. . .

ما أقصد بأجواء مثالية-من الروح الرياضية- لم تحدث من قبل

أما أجواء المطر فمعظم مباريات الدوري الإنجليزي تقام تحت المطر والثلج وكذلك فى معظم دول أوروبا ولكن أرضية ملعب برج العرب استهلكت من كثرة المباريات التي تقام عليه ... — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) ١ أبريل ٢٠١٩

القمة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد هطول الأمطار بغزارة على الملعب في الوقت الذي لم يكن هناك التجهيزات الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف، مما تسبب في خروج المباراة بصورة سيئة من الناحية الجمالية والفنية.

🗨️- سيد عبد الحفيظ: أبارك لـ #الزمالك على تحقيق النقطة، فهم لم ينتصروا علينا منذ 15 عامًا في الدور الأول. pic.twitter.com/HJm2LTGU8D — جول مصر (@goaleg) ٣١ مارس ٢٠١٩

وحافظ التعادل للزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة متفوقًا بنقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.