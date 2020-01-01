مجاهد: هاني أبو ريدة لن يترشح على رئاسة الاتحاد الإفريقي

مجاهد يرى أن أحمد شوبير لن يترشح على منصب رئاسة اتحاد الكرة، وإذا حدث هذا الأمر ستحسم الأمور لصالح أبو ريدة.

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، على أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق، لن يترشح على منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الانتخابات القادمة.

مجاهد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هاني أبو ريدة سيترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، والمقرر لها خلال الصيف المقبل".

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تابع: "أشك في ترشح أحمد شوبير على منصب رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبو ريدة، ولو حدث هذا الأمر، ستكون الأمور محسومة بشكل كبير لصالح أبو ريدة".

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أحمد مجاهد أردف: "أحمد أحمد يترأس الاتحاد الإفريقي حاليًا، واحترامًا له عندما تنتهي مدته، سيتم تقييم الوضع، ثم سيتخذ هاني أبو ريدة قراره بشأن الترشح لرئاسة الكاف".

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واختتم مجاهد تصريحاته متحدثًا عن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، حيث قال: "اللجنة تجتهد حاليًا، ولكن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ليس إنجازًا، ولكن بلا شك تبذل اللجنة الخماسية مجهودًا جيدًا".

وكان مجاهد ضمن مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي تقدم باستقالته من منصبه، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.