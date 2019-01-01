مثل الليجا - الدوري الإيطالي في طريقه إلى الصين

سيري آ خارج إيطاليا مستقبلاً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن هناك احتمالية لرؤية مباريات من الدوري الإيطالي الموسم المقبل تقام في الصين بعد الاتفاقية بين حكومة البلدين على التعاون الرياضي.

وكانت إسبانيا السباقة في تلك الفكرة بعدما اقترح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، إقامة مباريات من البطولة في الولايات المتحدة، الأمر الذي قوبل بالرفض.

وذكر "كالتشيو وفاينانس"، الموقع المهتم بالاقتصاد والرياضة الإيطالي، أن الرئيس الصيني زي جينبينج استغل زيارته الحالية لروما لتعزيز العلاقات ليس فقط السياسية، ولكن الرياضية.

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وأشار التقرير أن اجتماعاً بين الرئيس الصيني ووزير الرياضة الإيطالي، وبحضور رئيس رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي مهد لفكرة لعب لقاءات من الدوري الإيطالي بالدولة الآسيوية.

ومن ضمن المقترحات هو إقامة الجولة الافتتاحية للسيري آ الموسم المقبل بالصين بحسب وكالة "أنسا"، والتي أشارت أن الاقتراح مقدم من قبل مجموعة "الصين الإعلامية" التابعة للدولة.

وسبق وأُقيمت عدة نسخ من السوبر الإيطالي في العاصمة الصينية بكين بالماضي، كما أُقيمت المباراة الأخيرة للمسابقة بين ميلان ويوفنتوس في المملكة العربية السعودية.