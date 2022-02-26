مثلث رعب الاتحاد؟ حسنًا، لكن احذروا ثنائي الأهلي الخارق هجوميًا

يعيش جمهور الأهلي السعودي حالة من القلق قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد في ديربي جدة مساء اليوم في الدوري السعودي، ويُعد مثلث رعب العميد، رومارينيو وعبد الرزاق حمدالله وعبد الرحمن العبود، مصدر القلق الأكبر لقدراتهم الهجومية الكبيرة.

الاتحاد فريق قوي هجوميًا، فرديًا وجماعيًا، وأرقامه تؤكد ذلك، إذ هو الأقوى هجومًا بـ42 هدفًا رغم أنه لعب مباراة أقل من جُل الفرق، ويمتلك لاعبين مميزين للغاية يستطيعون تهديد مرمى الخصم بشتى الطرق، مثل حمدالله والعبود ورومارينيو وعبد العزيز البيشي والغائب للإصابة إيجور كورونادو.

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دفاع الأهلي سيُعاني بالتأكيد أمام هذا الهجوم الاتحادي المرعب، لكن الصورة ليست مختلفة كثيرًا في الجانب الآخر من الملعب .. جانب دفاع الاتحاد والهجوم الأهلاوي.

الأهلي لديه أيضًا أسلحته الخاصة به هجوميًا، والقادرة على الفتك بأقوى الدفاعات لو لعب كل لاعب كما يجب وأظهر المستوى المطلوب، ونتحدث هنا عن هجوم يضم عناصر مخضرمة مثل عمر السومة وكارلوس إدواردو وعناصر واعدة مثل هيثم عسيري وعبد الرحمن غريب، بجانب الظهير المهاجم إزجان أليوسكي.

وما يُعزز من خطورة الهجوم الأهلاوي الغيابات المؤلمة في دفاع الاتحاد وعلى رأسها المصاب أحمد حجازي الذي يُعد المدافع الأفضل في الدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين، وحتى الآن لم يستقر المدرب كوزمين كونترا على الرباعي الذي سيتواجد في استاد الأمير عبد الله الفيصل مساء اليوم لمواجهة الجار.

الأرقام تدق ناقوس الخطر لدفاع الاتحاد وتؤكد أن عليه أن يكون جاهزًا لمعركة قوية جدًا، خاصة أمام الثنائي أليوسكي وغريب، وهما قادران على موازنة خطر مثلث هجوم الاتحاد الشرس.

الأرقام تقول أن أليوسكي هو الأكثر صناعة للفرص بين لاعبي الفريقين في الدوري هذا الموسم برصيد 44 فرصة، ومن التالي؟ زميله عبد الرحمن غريب بـ42 فرصة، ثم يأتي الغائب كورونادو بـ40 وإن لعب عدد مباريات أقل كثيرًا.

الظهير المقدوني صنع 5 أهداف وهو أكثر المدافعين تمريرات حاسمة وصناعة للفرص، فيما منح غريب زملاءه 3 تمريرات حاسمة، وقد سجل اللاعبان معًا 8 أهداف.

فنيًا، يمتاز أليوسكي بالمهارة الفردية والسرعة والقدرة على دخول عمق الملعب وصناعة الفرص بالتمريرات العرضية والبينية وكذلك التسديد على المرمى واستغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، فيما غريب هو موهبة فطرية في كرة القدم السعودية .. كوكتيل مهارات، لاعب قادر على الإبداع والابتكار وإيجاد الحلول لفك شفرة أقوى خطوط الدفاع.

هذا الثنائي حين يدعمهما السوبر إدواردو، صاحب الأهداف الثمانية في مرمى الاتحاد حين كان مع الهلال، سيتحولان إلى مثلث رعب آخر موجود في جدة الليلة.

الأكيد وبعد استعراض تلك الأرقام وبعد متابعة المباريات السابقة للفريقين أننا سنعيش مباراة ممتعة ومثيرة هجوميًا وصعبة على دفاع الفريقين، وأن الفرصة لإحراز الأهداف أكبر كثيرًا من فرصة الخروج بشباك نظيفة لأي من الفريقين، وربما يلعب استغلال الفرص المتاحة الدور الأكبر في تحديد هوية الفائز في ديربي جدة.