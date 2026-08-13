مثال تحذيري كمحفّز: بوروسيا دورتموند يعتمد قاعدة انتقالات جديدة في قضية الملاح

بحسب ما ذكرته Ruhr Nachrichten، لم يعد مبدأ الأغلبية بين المدرب والمدير الرياضي والمدير التنفيذي للشؤون الرياضية هو المعتمد داخل الإدارة العليا في بوروسيا دورتموند، بل الإجماع المطلق.

وهذا يعني أن بوروسيا دورتموند لا يبدأ التحرك في سوق الانتقالات من أجل أي لاعب إلا إذا لم تكن لدى أي فرد من الثلاثي القيادي أي تحفظات. وهذا هو الحال حاليًا مع سعيد الملة، وكان الأمر كذلك أيضًا في التعاقدات المكلفة مع كونستانتينوس كاريتساس (30 مليونًا، كيه آر سي جينك) وجوان جادو (20 مليونًا، ريد بول سالزبورج).

وفي ما يتعلق بهذا الثلاثي المذكور، منح كل من نيكو كوفاتش وأولي بوك ولارس ريكن الضوء الأخضر. وبعد ذلك دخلت الأمور مرحلة الجدية. وبينما جرى بالفعل تقديم كاريتساس وجادو كصفقتين جديدتين، فإن المفاوضات مع كولن بشأن الملة قد تكون على وشك الوصول إلى نهاية ناجحة.

بوروسيا دورتموند على ما يبدو على أعتاب ضربة انتقالات في صفقة سعيد الملة

وبحسب Sky، فمن المنتظر أن تصل قريبًا إلى مدينة الكاتدرائية عرضية دورتموندية مكتوبة بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو أخرى كحوافز. وهذا يعني أن بوروسيا دورتموند سيلبي مطالب كولن المرتفعة من أجل النجم الألماني الصاعد. وكان Express قد أفاد يوم الأربعاء بوجود اتفاق داخلي، بموجبه وعد توماس كيسلر، رئيس كولن، الملة بمنحه الضوء الأخضر للرحيل في مثل هذه الحالة.

وبالتالي، فمن الممكن جدًا أن يسلك أيضًا ثالث لاعب مطلوب، والذي تمكن جميع أعضاء إدارة دورتموند من الاتفاق عليه هذا الصيف، الطريق إلى منطقة الرور.

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صفقة يان كوتو الفاشلة في بوروسيا دورتموند كمثال تحذيري

هذا الشرط الأساسي الجديد للصفقات الكبيرة هذا الصيف هو أيضًا نتيجة واحدة من ربما أكثر حالات سوء الفهم تكلفة خلال الأعوام الماضية. فعلى خلاف جادو وكاريتساس والملة، لم يكن هناك إجماع مطلق في حالة يان كوتو في عام 2024. فبينما كان نوري شاهين آنذاك يريد ضم البرازيلي إلى فريقه بملف مشابه لذلك الذي كان يقدمه قبل ذلك إيان ماتسن بصورة مقنعة على الجهة الأخرى، فإن ريكن تحديدًا يُقال إنه عبّر عن شكوك كبيرة تجاه الصفقة.

ومع ذلك، أقدم المدير الرياضي آنذاك سيباستيان كيل على الخطوة من أجل تلبية رغبة شاهين. والنتيجة معروفة: اتفق بوروسيا دورتموند على صفقة إعارة يمكن وصفها بالمثيرة للدهشة بحق مع مانشستر سيتي، تضمنت تفعيل بند الشراء الإلزامي بقيمة 25 مليون يورو بعد عدد قليل فقط من المشاركات. وقبل ذلك، كان النادي الأصفر والأسود قد دفع بالفعل رسوم إعارة بقيمة خمسة ملايين يورو.

كوتو لم يتمكن أبدًا من تبرير هذا المبلغ الضخم بأدائه. ففي موسمه الأول، عانى من مشكلات كبيرة في التأقلم، وقدم مستويات سيئة في كثير من الأحيان، ولم يكن في الأساس عنصرًا مؤثرًا في لعب دورتموند. وفي موسمه الثاني، تحسن الوضع قليلًا مع تغيير النظام من المدرب الجديد نيكو كوفاتش إلى خط دفاع ثلاثي، مع شغل كوتو دور لاعب الرواق الأيمن.

لكن لأن المنافس يوليان رايرسون قدم موسمًا استثنائيًا (18 تمريرة حاسمة في 42 مباراة)، اكتفى كوتو، رغم تحسن مستواه، بخوض 27 مباراة رسمية، مع تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

وبعد عامين غير ناجحين، أنهى كوتو وبوروسيا دورتموند هذا الفصل المشترك مؤقتًا. وانتقل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على سبيل الإعارة مقابل رسوم قدرها ثلاثة ملايين يورو إلى كومو. وهناك، يُقال إن سيسك فابريجاس يعلّق آمالًا كبيرة على كوتو. ووفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، فإن خيار الشراء المتفق عليه يبلغ 20 مليون يورو. وفي حال إتمام انتقال دائم، فإن دورتموند سيحد بذلك على الأقل من خسائره في صفقة كوتو إلى الحد الأدنى.

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