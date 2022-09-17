متى يعود رومارينيو من الإصابة؟ الكشف عن جاهزية ثلاثي الاتحاد للنصر

مواجهة مرتقبة بين الاتحاد والنصر في الجولة المقبلة

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف الثلاثي المصاب من فريق الاتحاد السعودي قبل مواجهة النصر المقبلة في دوري روشن.

وكان قد تعرض عمر هوساوي وهيلدر كوستا ورومارينيو للإصابة في مباراة فريقهم ضد الخليج والتي انتهت بفوز الاتحاد بثنائية دون رد.

ويواجه فريق الاتحاد نادي النصر يوم 2 أكتوبر في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

Shahid Shahid

ويرغب المدرب البرتغالي نونو سانتو في تجهيز كافة العناصر قبل الموقعة الكبيرة المرتقبة في ملعب "مرسول بارك".

ومن جانبه، قال الفراج عبر برنامجه على قناة "إم بي سي أكشن" إن ثلاثي الاتحاد المصاب سيكون جاهزًا للمشاركة في القمة ضد النصر.

كما أوضح الفراج، أن مهاجم الاتحاد، النجم البرازيلي رومارينيو يحتاج إلى 10 أيام فقط للعلاج حتى يعود إلى التدريبات من جديد.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي بعد حصوله على 10 نقاط من 4 مواجهات، فما يتواجد فريق النصر في المركز الرابع بـ 9 نقاط من نفس عدد المباريات.

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