أثار تعادل النصر يوم أمس في الدوري السعودي مع الرائد المزيد من غضب واستياء جمهوره وإعلامييه، مما دفع العديد منهم لتوجيه انتقادات لاذعة للاعبين وتحميلهم مسؤولية ذلك التراجع المخيف في النتائج.

النصر لم يستطع تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي وخسر نقطتين جديدتين بالتعادل مع الرائد 2-2، ليكون الفريق قد خسر 10 نقاط متتالية منذ الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وهو ما دفع الناقد الرياضي محمد الدويش لتوجيه عدة رسائل قاسية للاعبين.

ماذا قال محمد الدويش عقب مباراة النصر والرائد؟

الدويش فتح النار على لاعبي النصر وإدارته، إذ بدأ أولًا بانتقاد اللاعبين الأجانب في الفريق مشيرًا إلى أن وجودهم مثل غيابهم نظرًا لمحدودية تأثيرهم على أداء الفريق.

إذ كتب عبر تويتر "مهما كان عددهم في الملعب، النصر يلعب دون أجانب .. هم ما بين مُصاب ومُعاب".

وانتقد الدويش في تغريدة تالية الإصابات العديدة في الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك يعود مما يبدو إلى أخطاء في طريقة التدريب، مضيفًا "لماذا لو نفخت على اللاعب النصراوي يقع ويتألم ويُصاب بشد عضلي؟ هذا الأمر لا يحتاج مدير أو مدرب بل متخصص يُخبرنا السبب".

مهما كان عددهم في الملعب فالنصر بدون أجانب .. مابين مصاب ومعاب ! #النصر_الرائد — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 20, 2021

ماعاد هو محتاج لمدير ولامدرب .. يحتاج لمتخصص يقول ليش لو تنفخ على اللاعب النصراوي طاح يتلوى ولا جاه شد عضلي !

يتدربون عن بُعد ؟ #النصر_الرائد — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 20, 2021

لم يتوقف الدويش عند انتقاد اللاعبين، بل وجه رسالة واضحة للإدارة، قال فيها "إن كان ما حدث في النصر بإرادة مسلي آل معمر فهي مصيبة، وإن كان بإرادة غيره بالمصيبة أعظم".

واختتم الناقد الرياضي سلسلة رسائلة القاسية بتوجيه كلامه للاعبين، إذ نشر صورة لهم وعلق "متى يصمت عبثكم بسمعة العالمي .. استحوا واسكتوا".

متى يصمت عبثكم بسمعة العالمي ؟ .. استحوا واسكتوا ! https://t.co/flQ38dzsGX — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 21, 2021

ما هو موقف النصر في الدوري السعودي؟

تعادل النصر مع الرائد أضاع عليه فرصة الاقتراب من الصدارة أو على الأقل الحفاظ على فارق الـ10 نقاط مع المتصدر السابق "الاتحاد" والذي أجلت مباراته أمام الهلال.

الفريق الأصفر حافظ على مركزه التاسع برصيد 14 نقطة، لكن يفصله عن الصدارة 10 نقاط كاملة فيما يبتعد عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بـ4 نقاط فقط!

أمل الفريق النصراوي في الفوز بالمباراتين المؤجلتين لتقليص الفارق مع فرق المقدمة والصعود عدة مراكز في جدول الترتيب، إذ سيلعب أمام الطائي والهلال في الأسبوعين الأولين من ديسمبر القادم، خلال توقف الدوري وتواجد المنتخب السعودي في قطر حيث يخوض غمار بطولة كأس العرب.

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