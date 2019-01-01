متى يُسجل ويستقبل الاتحاد والهلال الأهداف قبل مباراة الكلاسيكو

يستهدف لاعبو الاتحاد محاولة تعديل مسار الفريق الذي يُقدم أحد أسوأ مواسمه خلال تاريخه بدوري المحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قمة مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الكلاسيكو الذي يجمع الاتحاد والهلال.

الفريقين يدخلا المباراة بطموحات مختلفة، الهلال يستهدف مواصلة التربع على الصدارة بدون أي ازمات، ومواصلة التفوق والاكتساح المحلي، بينما يستهدف لاعبو الاتحاد محاولة تعديل مسار الفريق الذي يُقدم أحد أسوأ مواسمه خلال تاريخه بدوري المحترفين.

الهلال يحتل حالياً المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة جمعهم من 20 مباراة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة فقط.

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وقبل مواجهة الفريقين نُلقي لكم الضوء فيما يلي على التوقيت الذي يُسجل فيه لاعبي الفريقين الأهداف خلال الموسم الحالي :

الهلال

سجل لاعبي الفريق الهلالي حتى الآن 51 هدف في مرمى الخصوم، 24 منهم تم تسجيلهم في الشوط الأول، وتم تسجيل 27 هدف بالشوط الثاني، بنسبة 53% في الشوط الثاني.

تلقى لاعبي الهلال حتى الآن 22 هدف في مرماهم 5 أهداف كانت بالشوط الأول، ولكن يبدو أن الهلال لديه أزمة دفاعيه بالشوط الثاني حيث تلقت شباك الفريق 17 هدف.

الاتحاد

سجل لاعبي الاتحاد حتى الآن 21 هدف في مرمى الخصوم خلال الموسم الحالي، 7 أهداف منهم كانت بالشوط الأول، و14 هدف بالشوط الثاني.

على الجانب الدفاعي تلقت شباك الاتحاد 33 هدف خلال الموسم الحالي، 14 هدف منهم بالشوط الأول، و 19 هدف بالشوط الثاني.