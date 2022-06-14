متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2022-2023؟

تعديلات جديدة تطرأ على موعد بداية ونهاية الدوري الإيطالي 2022-2023، والسبب في ذلك هو كأس العالم 2022 الذي سيقام لأول مرة في الشتاء.

كان موسم 2021-2022 في الدوري الإيطالي أحد أفضل المواسم في السنوات الأخيرة، حيث شهد منافسةً قوية على اللقب انحصرت في النهاية بين ميلان والإنتر.

فاز الروسونيري باللقب للمرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات، وأسدل الستار عن الموسم الثاني على التوالي الذي لا يفوز فيه يوفنتوس بالدوري ويكتفي بالمركز الرابع.

تحركات الأندية الإيطالية خاصةً الكبرى منها متوقع أن تكون نشطة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2022، وذلك لجعل الموسم القادم أكثر إثارةً بمنافسة قوية على اللقب من جديد.

لكن، متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي؟ الإجابة يقدمها جول في هذا التقرير.

متى يبدأ الدوري الإيطالي 2022-2023؟

سينطلق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد في وقتٍ مبكر عن المعتاد، حيث ينتظر أن يبدأ في 13 أغسطس 2022.

سيتوقف الدوري بعد ذلك في الفترة بين 14 نوفمبر 2022 و4 يناير 2023، حيث تتوقف كرة القدم لإقامة كأس العالم 2022.

بعد العودة في بداية العام الجديد، ستستمر جولات الدوري الإيطالي حتى 4 يونيو 2023، والذي سيشهد صافرة المباراة الأخيرة من السيري آ.

ما هي أندية الدوري الإيطالي 2022-2023؟

يشارك في الدوري الإيطالي 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثنائي المقدمة مباشرة من الدوري الأدنى، فيما تقام دورة مصغرة من الثالث وحتى الثامن في الدرجة الثانية لتحديد آخر الصاعدين إلى السيري آ.

هبطت أندية كالياري وجنوى وفينيسيا من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وصعد بدلاً منهم ليتشي وكريمونيزي ومونزا.

الفريق الملعب أتالانتا أتليتي آتزوري بولونيا ريناتو دالارا كريمونيزي جيوفاني زيني إيمبولي كارلو كاستيلاني فيورنتينا أرتيمو فرانكي هيلاس فيرونا مارك أنطونيو الإنتر جيوزيبي مياتزا يوفنتوس ستاد يوفنتوس لاتسيو أوليمبيكو ليتشي فيا ديل ماري ميلان سان سيرو مونزا بريانتيو نابولي دييجو أرماندو مارادونا روما أوليمبيكو ساليرنيتانا أريتشي سامبدوريا لويجي فيراريس ساسوولو ستاد مابي سبيزيا ألبيرتو بيتشو تورينو أوليمبيكو جراندي تورينو أودينيزي فريولي

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإيطالي 2022-2023؟

سيتم الإعلان عن مباريات الدوري الإيطالي 2022-23 في 24 يونيو 2022، وذك بعد أقل من شهر من انتهاء الموسم الماضي.